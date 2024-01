Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt - Einbruch in Ladengeschäft

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.01.2024:

Schwalmstadt

Einbruch in Ladengeschäft

Tatzeit: Freitag, 26.01.2024, 01:27 Uhr

Unbekannte Täter sind in ein Ladengeschäft für Telekommunikationsgeräte in der Bahnhofstraße in Schwalmstadt-Treysa eingebrochen.

Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche. Die unbekannten Täter beschädigten gewaltsam eine Schaufensterscheibe des Ladengeschäftes und gelangten so in den Innenbereich. Anschließend wurden gezielt Mobiltelefone, Tablets und Smartwatches mit einem geschätzten Gesamtwert im niedrigen fünfstelligen Bereich entwendet. Ein unbekannter Täter konnte bei seiner anschließenden Flucht vom Tatort beobachtet werden. Von diesem Täter ist lediglich bekannt: männlich, 165 - 170 cm und normale Statur. Zudem war er bei der Tatausführung komplett schwarz gekleidet.

Der Sachschaden wird mit 1800,- EUR angegeben.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell