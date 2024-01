Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt - Brand in Tagungshaus der Hephata Diakonie - Drei Personen verletzt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.01.2024:

Schwalmstadt

Brand in Tagungshaus der Hephata Diakonie

Tatzeit: Sonntag, 28.01.2024, 19:04 Uhr

In einem Tagungshaus mit Übernachtungsmöglichkeiten für Studierende und Personal der Hephata Diakonie in der Straße "Auf der Leith" in Schwalmstadt-Treysa hat es am Sonntagabend gebrannt.

Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz. Gegen kurz nach 19 Uhr wurde durch Zeugen eine starke Rauchentwicklung am dortigen Tagungshaus festgestellt, woraufhin umgehend die Einsatzkräfte alarmiert wurden. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer vermutlich im Kellerbereich des Objektes aus. Durch die eintreffenden Einsatzkräfte wurden unmittelbar mehrere Personen aus dem Objekt evakuiert. Insgesamt befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs elf Personen im Objekt. Nach derzeitigem Sachstand wurden drei weibliche Personen im Alter von 18, 20 sowie 24 Jahren durch Rauchgase leicht verletzt. Diese wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Kriminalpolizei hatte bereits am Einsatzabend die Ermittlungen am Brandort aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen der zuständigen Brandursachenermittler der Kriminalpolizei dauern derzeit an.

Der geschätzte Gesamtsachschaden wird nach ersten Einschätzungen mit 150.000,- EUR angegeben. Das Objekt ist vorerst nicht bewohnbar.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher PD Schwalm-Eder -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell