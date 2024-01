Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen - Einbruchsversuch - 40-jähriger Melsunger unter Tatverdacht festgenommen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.01.2024:

Melsungen

Vorläufige Festnahme nach Einbruchsversuch

Tatzeit: Mittwoch, 24.01.2024, 16:35 Uhr

Bereits am Mittwoch kam es zu einer vorläufigen Festnahme eines 40-jährigen Mannes aus Melsungen. Zeugen hatten sich bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass der Mann sich kurz zuvor an einem Vorhängeschloss an einer Scheune am "Pfaffenberg" in Melsungen zu schaffen gemacht hätte. Die Zeugen hatten den Mann daraufhin vor Ort festgehalten und die Polizei verständigt.

Die kurz darauf eintreffende Streife der Polizeistation Melsungen konnte den Mann dann vor Ort festnehmen. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen sowie seines mitgeführten Rucksacks konnten verschiedene Beweismittel und auch ein Bolzenschneider aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 40-jährige Tatverdächtige wurde zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Polizeistation Melsungen verbracht. Während der Festnahme und der weiteren polizeilichen Maßnahmen leistete der alkoholisierte Tatverdächtige Widerstand gegen eingesetzte Polizeikräfte und beleidigte diese.

Gegen ihn wurden nun Strafanzeigen wegen der Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls, Beleidigung sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.

Nach den durchgeführten Maßnahmen wurde der 40-jährige Melsunger noch am Abend wieder auf freien Fuß gesetzt.

