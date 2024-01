Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.01.2024: Gensungen Einbruch in Warenlager Tatzeit: Dienstag, 23.01.2024, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 24.01.2024, 07:30 Uhr Unbekannte Täter sind in ein Warenlager für landwirtschaftliche Produkte in der Straße "Zur Ederau" in Felsberg-Gensungen eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster des Objektes auf und gelangten so in den ...

