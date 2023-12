Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall auf B210 - zweites beteiligtes Fahrzeug gesucht!

Jever (ots)

Am heutigen Morgen, 20.12.23, um 07:10 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 210 in Höhe der Anschlussstelle Jever Zentrum zu einem Verkehrsunfall. Ein mit 1,78 Promille alkoholisierter 37-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße in Richtung Wittmund. Als ein vor ihm fahrender Pkw an der Anschlussstelle Jever Zentrum abfährt, erhöht der 37-Jährige seine Geschwindigkeit. Er übersieht einen nun vor ihm befindlichen Lkw und es kommt zur Kollision. Der Lkw-Fahrer setzt seine Fahrt trotz des Zusammenstoßes unvermittelt fort. Der Pkw des 37-Jährigen wird durch den Zusammenstoß stark beschädigt, der 37-Jährige bleibt unverletzt. Die Polizei sucht nun das zweite beteiligte Fahrzeug sowie mögliche Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Jever unter 04461-74490.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell