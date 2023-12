Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kupfergegenstände sichergestellt- Rechtmäßiger Eigentümer gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, 16.12.2023, wurden im Rahmen einer Personenkontrolle Kupfergegenstände und ein großes schwarzes Kabel sichergestellt. Die überprüfte Person konnte zur Herkunft der Gegenstände keine schlüssigen Angaben machen, so dass der begründete Verdacht besteht, dass die Sachen aus einer Straftat stammen. Ein Abgleich mit einer von zwei Diebstählen betroffenen Firma im Nahumfeld verlief negativ. Die Polizei fragt deshalb: Wer erkennt die Gegenstände auf den Fotos und kann Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer geben? Hinweise bitte an die Polizei Wilhelmshaven unter 04421-9420.

