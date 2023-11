Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231116.2 Sankt Michaelisdonn: Fahrer verunfallt mit Kleinkraftrad bei 1,87 Promille

Sankt Michaelisdonn (ots)

Am Mittwoch (15.11.23) um 18:48 Uhr fuhr ein 43jähriger Eddelaker mit einem Kleinkraftrad auf der Österstraße in Richtung Dingen. Auf gerader Straße übersah dieser ein parkendes Fahrzeug am Fahrbahnrand und fuhr dieses an. Bei dem Aufprall verletzte sich der Fahrer schwer, Rettungskräfte transportierten ihn ins WKK Heide. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Darüber hinaus war der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Es erfolgt eine Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Führen eines Kraftfahrzeuges ohne erforderliche Erlaubnis.

