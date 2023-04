Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Fulda - Sachschaden in Höhe von etwa 5.300 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag (25.04.). Eine 80-jährige Opel-Fahrerin befuhr gegen 09.30 Uhr in Fulda die Schlitzer Straße in aufsteigende Richtung. Im Kreuzungsbereich der Niesiger Straße / Schlitzer Straße war die Lichtzeichenanlage außer Betrieb. Die Opel-Fahrerin fuhr in den Kreuzungsbereich ein und übersah einen 58-jährigen Lkw-Fahrer, welcher die Niesiger Straße in absteigender Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell