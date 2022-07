Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennende Müllcontainer - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 06.07.2022, gegen 14:00 Uhr, brannten am Berliner Platz drei Müllcontainer. Gegen 21 Uhr wurde erneut ein brennender Container gemeldet. Von einer vorsätzlichen in Brandsetzung der Container wird ausgegangen. Die Ermittlungen nach dem Verursacher dauern an. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von ca. 600,- Euro.

Wer hat beobachtet, wie die Container in Brand gesetzt wurden oder kann Hinweise zum Verursacher geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

