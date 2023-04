POL-OH: Polizeieinsatz im Lauterbacher Landratsamt

Osthessen (ots) - Verkehrsunfall mit erheblichem Schaden Heringen. Am Dienstag (25.04.), gegen 11.25 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus Vacha mit einem VW Golf die Landstraße 3172 von Harnrode kommend in Richtung Heimboldshausen und kam aus bislang unklarer Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich in der Folge und blieb auf dem Dach liegen. Der 36-Jährige wurde leicht ...

