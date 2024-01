POL-HR: Schwalmstadt - Baugerüst gestohlen

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.01.2024: Melsungen/Röhrenfurth Mehrere Autos aufgebrochen Tatzeit: Samstag, 20.01.2024, 00:00 Uhr bis Samstag, 20.01.2024, 14:30 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Röhrenfurth in der Straße Hinter den Höfen, der Lindenstraße sowie der Bachstraße zu Autoaufbrüchen durch unbekannte Täter in jeweils ein Auto beziehungsweise ein ...

