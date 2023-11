Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Mehrere Verletzte und hoher Schaden bei Unfall

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Altenbruchstraße sind am Montagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Außerdem entstand rund 50.000 Euro Schaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 27-jähriger Autofahrer aus Waltrop gegen 15.15 Uhr in der Nähe der Heinrich-Ferkinhoff-Straße in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem 39-jährigen Lkw-Fahrer aus Herne zusammengestoßen. Anschließend kollidierte der Lkw mit einem 55-jährigen Autofahrer aus Castrop-Rauxel, der hinter dem Waltroper unterwegs war und ebenfalls in Richtung Mengeder Straße fuhr. Der 27-jährige Waltroper musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 55-Jährige und seine 13-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Herner blieb unverletzt. Mehrere Zeugen gaben an, dass der Autofahrer aus Waltrop Schlangenlinien gefahren sei - und dabei mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Noch ist unklar, warum das geschah. Zur Klärung der Unfallursache wurde auch das Auto des 27-Jährigen sichergestellt. Außerdem wurde bei dem Fahrer eine Blutprobe angeordnet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

