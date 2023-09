Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei lädt zum Pedelec-Training ein - Langenfeld - 2309113

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie kann ich mich sicher und unfallfrei auf und mit einem Pedelec bewegen? Worauf kommt es beim Handling an? Wie stelle ich mein Pedelec richtig ein und wie beherrsche ich es auch in Gefahrensituationen sicher? Um solche und weitere Fragen geht es bei einem Pedelec-Training, welches die Kreispolizeibehörde Mettmann am Freitag (27. Oktober 2023) an der Straße "Alt Wiescheid" in Langenfeld anbietet.

Von 15 Uhr bis etwa 18 Uhr werden Polizeihauptkommissarin Simone Hakenberg und Polizeihauptkommissar Matthias Buff von der Verkehrsunfallprävention dort auf dem Gelände des "Wiescheider Treffes" nicht nur mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf einem Parcours das sichere Fahren mit einem Pedelec üben, sondern über häufige Unfallursachen und weitere Sicherheitsaspekte aufklären. Dabei geht es auch um die Themen "Fahrradhelm" und "Sicherheit durch Sichtbarkeit".

Wer an dem kostenlosen Pedelec-Training teilnehmen möchte, muss sich im Vorfeld anmelden. Das geht unter der Angabe von Namen und Telefonnummer via E-Mail unter matthias.buff@polizei.nrw.de. Wichtig ist: Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer muss einen geeigneten Helm mitbringen und auch tragen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell