Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Seniorin fährt auf Gegenfahrbahn - Pkw muss ausweichen - Zeugen bzw. Fahrerin gesucht ++ Gruppe junger Frauen/Mädchen belästigen und beleidigen ++ zwei Vorfälle - alle vier Reifen zerstochen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 19.09.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - nach Zusammenstoß zugeschlagen - Verursacher flüchtet

Am 18.09. gegen kurz nach 23:00 Uhr kam es in der Grapengießerstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 37-jähriger Radfahrer die Grapengießerstraße in Richtung Am Sande. In Höhe eines Schuhgeschäftes kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden männlichen Radfahrer. Dieser schlug dem 37-Jährigen unvermittelt nach dem Zusammenstoß ins Gesicht, sodass dieser verletzt wurde. In der Folge flüchtete der Verursacher mit seiner männlichen Begleitung. Der 37-Jährige wurde durch den Rettungsdienst behandelt.

Personenbeschreibung:

- männlich - deutscher Herkunft - schlank - circa 180cm groß - circa 18 Jahre alt - kurze blonde Haare

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Neetze - Ortstafeln entwendet - Hinweise

Zwischen dem 15.09. und dem 18.09. entwendeten Unbekannte zwei Ortstafeln im Bereich Neetze. Diese befanden sich unter anderem in der Von-Estorff-Straße und im Jürgenstorfer Weg. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-808870, entgegen.

Lüneburg - Brennender Roller auf Parkplatz - Hinweise

In der Nacht zum 19.09. kam es gegen kurz vor 04:00 Uhr zu einem Brand eines Rollers auf einem Parkplatz in der Straße Volgershall. Der Motorroller wurde durch Kräfte der Feuerwehr Lüneburg gelöscht, brannte jedoch fast vollständig ab. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Verursacher nach Sachbeschädigung festgestellt

Zu einer Sachbeschädigung an einem Imbiss kam es am 18.09. gegen 18:00 Uhr in der Lünertorstraße. Zeugen meldeten eine männliche Person, die den Imbiss mit weißer Farbe beschmierte. Durch Polizeibeamte konnte der 45-jährige Verursacher festgestellt werden. Zudem wurde ein entwendetes Fahrrad bei diesem aufgefunden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Scharnebeck - Seniorin fährt auf Gegenfahrbahn - Pkw muss ausweichen - Zeugen bzw. Fahrerin gesucht

Auf den Bürgersteig ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste eine unbekannte Autofahrerin in den Mittagsstunden des (Freitag) 15.09.23 in der Bardowicker Straße (Marktplatz) in Scharnebeck. Eine 82 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda Fabia in grau war gegen 11:15 Uhr von der Hauptstraße in die Bardowicker Straße abgebogen und fuhr dabei gut 300 Meter auf der Gegenfahrbahn. Die Polizei konnte nach Hinweisen von Zeugen die Skoda-Fahrerin stoppen und ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Parallel prüft die Führerscheinstelle die Fahrtauglichkeit der Seniorin, nachdem erste polizeiliche Tests diese in Fragen stellen.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang dringend die unbekannte Auto-Fahrerin, die auf den Bürgersteig ausweichen musste, sich mit der Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, in Verbindung zu setzen.

Lüchow-Dannenberg

Lemgow, OT. Kriwitz - betrunken verunfallt - 1,64 Promille

In einer Linkskurve verunfallte ein 78 Jahre alter Fahrer eines Pkw Hyundai in den Nachtstunden zum 19.09.23 vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung. Der Pkw war gegen 00:45 Uhr in der Kurve nach links abgekommen und kollidierte mit einem Baum. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Der Senior erlitt leichte Verletzungen. Sein Führerschein wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Langendorf - Metallrohr beschädigt Häcksler bei der Ernte

Ein vermutlich vorsätzlich in ein Maisfeld im Dünscher Weg platziertes Metallrohr beschädigte in den Morgenstunden des 15.09.23 das Schneidwerk eines Maishäckslers. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.500 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Lüchow - "vandaliert" - in Fensterscheibe eines Eiscafes getreten

Einen Sachschaden von gut 200 Euro verursachte ein 36-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 18.09.23 in der Kirchstraße. Der Lüchower hatte gegen 16:30 Uhr wiederholt in Fensterscheibe der Eingangstür getreten, so dass diese zerbrach. Darüber hinaus beschädigte der Mann einen Blumentopf.

Uelzen

Uelzen, OT. Kirchweyhe - zwei Vorfälle - alle vier Reifen zerstochen

Alle vier Reifen eines in der Kirchweyher Straße abgestellten Pkw BMW zerstachen Unbekannte in der Nacht zum 18.09.23. Es entstand ein Schaden von gut 600 Euro.

In der selben Nacht wurde auf einem Parkplatz in der Hauenriede auch alle vier Reifen eines abgestellten Pkw Opel Meriva zerstochen; Sachschaden: 500 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Gruppe junger Frauen/Mädchen belästigen und beleidigen Frau - Polizei ermittelt

Penetrant verfolgten, bedrängten und beleidigten fünf junge Frauen eine Passantin in den Abendstunden des 18.09.23 in der Uelzener Innenstadt. Die fünf jungen Frauen/Mädchen im Alter vermutlich zwischen 16 und 23 Jahren hatten gegen 21:00 Uhr eine 65-Jährige nach einem Wortwechsel in der Alewinstraße angepöbelt, bedrängt, beleidigt und verfolgt. Andere Passanten nahmen dieses wahr und alarmierten die Polizei. Währenddessen verschwanden die jungen Frauen und konnten in der Folge auch nicht mehr angetroffen werden. Sie werden wie folgt beschrieben: ca. 16 - 23 Jahre alt, alle dunkler Teint, zwei Frauen mit "molliger Statur", eine weitere Frau war klein, schlank und ganz schwarz gekleidet, eine Frau trug eine Jogginghose und "bauchfrei". Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Ebstorf - Ladendiebe ertappt - Täter flüchten mit Pkw

Kosmetikartikel versuchten zwei Männer in den Morgenstunden des 19.09.23 bei einem Discounter im Kiebitzkamp zu stehlen. Ein Täter hatte die Waren gegen 09:20 Uhr in einem Einkaufskorb verpackt, während ein Mittäter vor dem Markt wartete. Ein aufmerksamer Kunde bemerkte das Tun der Männer und alarmierte das Personal. Die Täter ergriffen ohne Beute die Flucht und fuhren mit einem Pkw mit "WL-Kennzeichen" davon. Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Bienenbüttel - gegen Poller gefahren - 6.000 Euro Sachschaden

Gegen einen Poller am Straßenrand fuhr eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf in den frühen Nachmittagsstunden des 18.09.23 in Bienenbüttel aus Unachtsamkeit. Es entstand dabei gegen 14:45 Uhr ein Schaden von gut 6.000 Euro.

Ebstorf - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 18.09.23 auf der Landesstraße 233 zwischen Ebstorf und Oetzfelde. Dabei waren insgesamt sechs Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 101 bei erlaubten 80 km/h gemessen.

