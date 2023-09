Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendepressemeldung PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen 15.09.-17.09.++

Lüneburg (ots)

Landkreis Lüneburg

Fahrraddiebstähle Lüneburg

Am gesamten Wochenende kam es erneut zu mehreren E-Bike und Fahrraddiebstählen im gesamten Lüneburger Stadtgebiet.

Drogenkontrollen im Lüneburger Stadtgebiet: Im Verlauf des 16.09. werden durch eine Zivilstreife der Polizei im Lüneburger Stadtgebiet mehrere Personen kontrolliert. Die Kontrolle führte zum Auffinden von Betäubungsmitteln. Es wurden vier Strafverfahren wegen dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Unter Drogeneinfluss am Steuer kontrolliert Eine Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis, dafür aber unter Einfluss von Betäubungsmittelf wurde in der Samstagnacht durch die Polizei kontrolliert. Der Fahrzeugführer räumte den Konsum von Amphetaminen ein. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel.

Erst sexuelle Belästigung, dann Widerstand und Polizeigewahrsam Ein 28 jähriger Mann griff seinem weiblichen Opfer in einer Lokalität in der Innenstadt an den Oberschenkel. Im Rahmen der anschließenden Anzeigenerstattung wird der Täter gegenüber den Polizeibeamten aggressiv, verletzt diese leicht bei einem Widerstand und muss die Nacht in der Zelle verbringen

Bleckede: Tödlicher Verkehrsunfall 17.09. Alle bereits verfügbaren Informationen sind direkt über den Pressesprecher der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen zu erfragen.

Nahrendorf/Tosterglope

Am Samstag, den 16.09. kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Unfall im Begegnungsverkehr auf der K13 zwischen Nahrendorf und Tosterglope. Der Unfallverursacher gerät mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kommt. Beide Fahrzeugführer werden leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher führte zu einem Wert von 1,3 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Landkreis Uelzen

Verkehrsunfall mit Radfahrer Am Freitag, gegen 17:50 Uhr, kam es in Uelzen, Brückenstraße/Schmiedestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 40-jährigen PKW-Fahrerin und einem 13-jährigen Radfahrer. Die PKW-Fahrerin hatte den Radfahrer übersehen und ihm die Vorfahrt genommen. Beim Zusammenprall verletzt sich der Radfahrer und trägt mehrere Schürfwunden davon.

Widerstand und Körperverletzung

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde in Ebstorf ein 34-jähriger Mann in Gewahrsam genommen, weil er einem Platzverweis der Polizei nicht nachgekommen war. Der 34-jährige wehrte sich so stark, dass ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitagnachmittag wurde in Uelzen, Lüneburger Straße, ein geparkter PKW, VW Multivan, beschädigt. Ein anderes Fahrzeug beschädigte den Außenspiegel des geparkten PKW und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Gefährliche Körperverletzung

Am frühen Samstagmorgen kam es in Uelzen, Mauerstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Im Zuge eines Streites schlägt ein 35-jähriger einem 27-jährigen eine Glasflasche auf den Hinterkopf und verletzt ihn dadurch. Das Opfer erleidet eine stark blutende Kopfplatzwunde. Ein Strafverfahren gegen den 35-jährigen wurde eingeleitet.

Körperverletzung

Am Samstag, gegen 23:50 Uhr, kam es in Uelzen, Herzogenplatz, beim dortigen Oktoberfestzelt zu einer Körperverletzung. Ein 31-jähriger Gast schlug einem 23-jährigen Mitarbeiter des dortigen Sicherheitsdienstes mit der Faust ins Gesicht. Dem Opfer bricht ein Stück Zahn ab. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Der gleiche Mann ohrfeigt im weiteren Verlauf einen Zeugen, der beruhigend auf den Beschuldigten einwirken wollte.

Trunkenheitsfahrt

Am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, fiel einer Streife ein PKW auf der Landesstraße 250 (Höhe Hainberg) auf, der in starken Schlangenlinien fuhr. Bei der Überprüfung des 49-jährigen Fahrzeugführers stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille.

Verkehrsunfall

Samstag, gegen 11:55 Uhr, kam es in Uelzen, in Höhe der Abfahrt B4 auf die B71 zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger PKW-Fahrer nahm beim Abbiegen dem bevorrechtigten PKW eines 60-jährigen die Vorfahrt. Dieser wich dem PKW des 35-jährigen aus und stiess gegen die Leitplanke und war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr, wurde ein geparkter PKW, in Uelzen, Ringstraße 3, angefahren und der Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Streetz - Mehrere Bargelddiebstähle beim "Streetz Open Air" - Auf dem Festivalgelände des "Streetz Open Air", welches von Donnerstag bis Samstag im Dannenberger Ortsteil Streetz stattfand, kam es zu mehreren Diebstahlsdelikten. Ein unbekannter Täter entwendete während der Nachtzeit Bargeld aus den Taschen einiger Festivalbesucher, während diese schliefen, und erbeutete hierbei insgesamt über 600 EUR.

Lüchow - Widerstand und Beleidung bei Ingewahrsahmnahme - Am Freitagabend kam es im Lüchower Innenstadtgebiet zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte in Form von Schlägen und Tritten, als eine 35-jährige Frau zur Gefahrenabwehr dem Polizeigewahrsam zugeführt werden sollte. Ein 24 Jahre alter Begleiter der Frau störte währenddessen diese polizeiliche Maßnahme und versuchte hierbei auch, die Polizeibeamten anzugreifen, was jedoch unterbunden werden konnte. Als die 35-jährige am nächsten Morgen aus dem Gewahrsam entlassen wurde, beleidigte sie die Beamten und zeigte zusätzlich eine Geste, die das Einleiten eines Strafverfahrens wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen erforderlich machte. Darüber hinaus wurden auch Strafverfahren wegen des Widerstands und Beleidigung eingeleitet.

Lüchow - Auseinandersetzung in Unterkunft - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in einer Unterkunft in einem Lüchower Ortsteil zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Bewohner und einer Besucherin gekommen. Zwischen dem 24-jährigen Bewohner und der 30-jährigen Besucherin kam es aufgrund von Streitigkeiten zu körperlichen Auseinandersetzung. Beide Personen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Gefertigt:

Runne, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell