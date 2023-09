Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Leichtverletzte nach Brand eines Sportbootes ++ Komplettentwendung eines Wohnmobils ++ versuchter Diebstahl aus einem Fahrzeug - Tatverdächtigen angetroffen ++ Brennendes Sofa im Gebüsch ++

Lüneburg (ots)

Presse - 18.09.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Kennzeichen vom Pkw entwendet - Hinweise

Im Verlauf des 17.09. entwendeten Unbekannte die beiden Kennzeichen eines geparkten Pkw Opel Astra in der Goethestraße. Es entstand ein Sachschaden von gut 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - Komplettentwendung eines Wohnmobils - Hinweise

Zwischen dem 15.09. und dem 16.09. entwendeten Unbekannte ein Wohnmobil der Marke FCA Italy (Fiat Ducato Reisemobil) von einem Parkplatz am Friedhof in der Dorfstraße. Es entstand ein Sachschaden von gut 50.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Diebstahl aus einem Fahrzeug - Tatverdächtigen angetroffen

Zu einem versuchten Diebstahl aus einem Fahrzeug kam es in der Nacht zum 18.09. innerhalb einer Tiefgarage in der Soltauer Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen steht ein bereits häufiger polizeilich in Erscheinung getretener 28-Jähriger im Verdacht, die Fahrerscheibe eines geparkten Pkw BMW geöffnet und sich so Zugang zum Pkw verschafft zu haben. Der junge Mann konnte in direkter Nähe zum Pkw gegen 01:45 Uhr innerhalb der Tiefgarage festgestellt und kontrolliert werden. In unmittelbarer Nähe konnte zudem ein abgeschlossenes Fahrrad gefunden werden, welches vermutlich von einem dortigen Fahrradträger entnommen wurde. Das Rad wurde durch die Polizeibeamten gesichert. Gegen den 28-Jährigen bestand bereits ein Hausverbot für die Örtlichkeit. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Derzeit werden Zusammenhänge, auch zu vergangenen Diebstahlstaten in unmittelbarer Tatortnähe, geprüft.

Lüneburg - Brennendes Sofa im Gebüsch - Hinweise

Unbekannte entzündeten in den Mittagsstunden des 17.09. ein im Gebüsch befindliches Sofa in der Wulf-Werum-Straße auf bislang unbekannte Weise. Bei Eintreffen der Polizeibeamten befand sich ein kleines Glutnest an der Sofakante, dies wurde mittels Feuerlöscher teilweise abgelöscht. Die weiteren Löscharbeiten wurden durch die Feuerwehr Lüneburg durchgeführt. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lauenburg/Scharnebeck - Zwei Leichtverletzte nach Brand eines Sportbootes

Am 16.09. gegen 17:30 Uhr kam es im Bereich des Sportboothafens im Elbe-Lübeck-Kanal zu einem Brand eines Sportbootes. Nach derzeitigen Erkenntnissen startete eine 34-jährige Schiffseignerin ihr festgemachtes Sportboot. Kurzzeitig danach kam es möglicherweise aufgrund eines technischen Defektes zu einem explosionsartigen Geräusch und das Boot stand daraufhin in Vollbrand. Die 34-Jährige und eine weitere im Sportboot befindliche Person konnten sich leichtverletzt aus diesem retten. Durch den Brand wurden zwei angrenzende Sportboote ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr Lauenburg war für die Löscharbeiten im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Wasserschutzpolizei Scharnebeck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lüchow-Dannenberg

Lübbow - "aufgefahren" - drei Leichtverletzte

Zu einem Auffahrunfall mit drei leichtverletzten Personen kam es in den späten Nachmittagsstunden des 17.09.23 in der Salzwedeler Straße. Ein 20 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Polo war gegen 17:00 Uhr auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw Hyundai einer 25-Jährigen aufgefahren. Beide Fahrer*innen sowie eine 56 Jahre alte Beifahrerin im Hyundai erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro.

Uelzen

Bad Bevensen - Ladendieb reißt sich los und haut ab

Wegen räuberischen Ladendiebstahls ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Mittagsstunden des 17.09.23 bei einem Discounter in der Fritz-Reuter-Straße. Gegen 13:00 Uhr hatte ein ca. 45 Jahre alter Mann mehrere Bekleidungsgegenstände gegriffen und diese in seiner Tasche verstaut. Der Mann wurde beim Passieren der Kasse beobachtet und nachdem er loslief im Ausgangsbereich festgehalten. Hier riss sich der Unbekannte los und flüchtet mit einem Fahrrad. Eine erste Fahndung nach dem Dieb verlief ohne Erfolg. Der Ladendieb wird als männlich, ca. 45 Jahre, ca. 175cm groß, ungepflegt, mit dunkler Bekleidung und Kappe beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05823-95400-0, entgegen.

Bad Bevensen - Feuerwehreinsatz mit Drehleiter - in Psychiatrische Klinik eingewiesen

Für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz sorgte ein 42-Jähriger in den Abendstunden des 17.09.23 auf dem Gelände einer Unterkunft in der Sebastian-Kneipp-Straße. Der betrunkene Bewohner der Unterkunft hatte sich gegen 19:00 Uhr auf das Gebäudedach begeben und wollte von diesem stürzen. Einsatzkräfte konnten den Mann binnen zwei Stunden vom Dach holen. Er blieb körperlich unverletzt, musste jedoch aufgrund seines psychischen Zustand in die Psychiatrische Klinik in Uelzen eingewiesen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell