Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Auf der Martin-Luther-Straße wurde zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang in den Wintergarten und von dort in die Wohnräume. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen.

Auf der Ellerbruchstraße sind unbekannte Täter zwischen Sonntagnachmittag und Sonntagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten dann im gesamten Haus nach Diebesgut. Es wurde Schmuck erbeutet.

Am Westwall wurde am Wochenende in einen Kindergarten eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und brachen dann gewaltsam eine Bürotür und zwei Möbeltresore auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend und Montagmorgen.

Herten:

Auf dem Tiroler Weg sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Gestohlen wurden elektronische Geräte (Tablets und Laptops) sowie Schmuck. Die Täter verließen das Haus durch eine Terrassentür im Erdgeschoss. Der Einbruch passierte zwischen Samstagvormittag und Sonntagmittag.

Waltrop:

Auf der Dortmunder Straße wurde in der Nacht auf Samstag das Schaufenster eines Tabakwarengeschäfts eingeschlagen. Im Innern versuchten die unbekannten Täter ein Schrankregal aufzubrechen, um an Beute zu gelangen. Das gelang nicht, so dass die Einbrecher - vermutlich ohne Diebesgut - wegliefen. Auf einer Kamera sind zwei Jugendliche zu erkennen. Sie sind etwa 16 Jahre alt, trugen weiße Oberbekleidung und Jeanshosen. Der Alarm wurde gegen 1.25 Uhr ausgelöst. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können.

Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

