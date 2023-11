Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

2.500 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer nach einem Unfall am Alten Postweg (Parkplatz Heidesee). Der graue Fiat Tipo stand hier am Sonntag zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr. Der Schaden ist an der rechten Fahrzeugseite erkennbar. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Im Boytal beschädigte ein unbekannter Autofahrer zwischen Samstagmorgen und Sonntagvormittag einen geparkten grauen Renault Twingo. Der Verursacher hinterließ 2.500 Euro Sachschaden an der linken Fahrzeugseite. Er flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

