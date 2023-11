Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall zwischen Sattelzug-Lastwagen und Auto fordert über 6000 Euro Schaden

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Über 6000 Euro Sachschaden an einem Volvo und an einem Sattelzuganhänger ist die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwochvormittag auf der innerörtlichen Umleitungsstrecke der Bundesstraße 14 im Bereich Hindenburgstraße und Dreifaltigkeitsbergstraße passiert ist. Ein 55-jähriger Fahrer eines Sattelzug-Lastwagens fuhr gegen 10.20 Uhr in Fahrtrichtung Rottweil auf der Umleitungsstrecke und war gerade im Begriff, der vorgeschriebenen Umleitung folgend von der Hindenburgstraße nach links auf die Dreifaltigkeitsbergstraße abzubiegen. Aufgrund der dort engen Straßenverhältnisse blieb es nicht aus, dass der Sattelauflieger beim Abbiegen den Kurvenbereich schneidet und so auch über den Gegenfahrstreifen ragt. Zeitgleich wollte ein 65-jähriger Fahrer eines Volvo-Kombis der Umleitungsstrecke in entgegengesetzter Richtung folgen und bog trotz des entgegenkommenden und abbiegenden Sattelzug-Lastwagens von der Dreifaltigkeitsbergstraße nach rechts auf die Hindenburgstraße ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Sattelauflieger. Personen kamen nicht zu Schaden.

