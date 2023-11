Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Neunjähriger bei Unfall mit Linienbus leicht verletzt

Konstanz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen auf einem Fußgängerüberweg der Untere(n) Laube auf Höhe der Einmündung Schulstraße zwischen einem Linienbus und einem neunjährigen Jungen ereignet hat, ist das Kind leicht verletzt worden. Der 60-jährige Fahrer des Linienbusses fuhr gegen 08.20 Uhr auf der Untere(n) Laube in Richtung Obere Laube und missachtete hierbei das Rotlicht an der genannten Fußgängerfurt. Zeitgleich wollte der Neunjährige die Fußgängerfurt bei "Grün" überqueren und wurde von dem nahenden Bus angefahren. Der Junge hatte Glück und zog sich lediglich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte das Kind zur weiteren Untersuchung in eine Klinik.

