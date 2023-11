Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Streit in einer Diskothek (12.11.2023)

Donaueschingen (ots)

Bereits am frühen Sonntag ist es gegen 1 Uhr auf der Tanzfläche einer Diskothek in der Raiffeisenstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein 17-Jähriger rempelte versehentlich einen unbekannten Mann an. Der zog den Jugendlichen unvermittelt zu sich heran, verpasste ihm einen Kopfstoß und verletzte ihn dadurch. Die Verletzung musste der junge Mann später in einem Krankenhaus behandeln lassen. Die Polizei sucht nun den unbekannten Schläger und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0771 83783-0, zu melden.

