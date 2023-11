Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Marbach) Kurioser Unfall mit hohem Sachschaden (15.11.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Rund 25.000 Euro Schaden sind bei einem kuriosen Unfall am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in der Straße "Am Talacker" entstanden. Eine 72-jährige Autofahrerin wollte mit einem VW T-Roc wenden. Dabei verwechselte sie das Brems- mit dem Gaspedal. Die Fahrerin verlor die Kontrolle über das plötzlich beschleunigende Auto und prallte gegen eine Garage, die sie beschädigte. Auch ein darin abgestellter Mercedes C 180 kam zu Schaden.

