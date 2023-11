Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen-Ippingen, Lkr. Tuttlingen) Mitarbeiter des Bauhofes Immendingen bei Arbeitsunfall in Ippingen lebensgefährlich verletzt

Immendingen-Ippingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 14 Uhr, ist ein 55-jähriger Mitarbeiter des Bauhofes Immendingen bei einem Arbeitsunfall im Zuge durchgeführter Asphalt- und Straßeninstandsetzungsarbeiten im Wittmenweg im Ortsteil Ippingen lebensgefährlich verletzt worden und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Mitarbeiter des Bauhofs Immendingen waren an diesem Tag mit Instandsetzungsarbeiten der Asphaltdecke des Wittmenwegs beschäftigt, darunter mit der Reparatur einer Rissbildung mit abgesenkter Schwarzdecke am Fahrbahnrand des Wittmenwegs. In diesem Zusammenhang sollte mit der Gabel eines Radladers gegen 14 Uhr ein abgesenktes Teilstück der Schwarzdecke zur Unterfüllung angehoben werden. Der 55-Jährige Mitarbeiter wollte das Anheben mit einer Eisenstange unterstützen. Hierbei kam es zu einem Bruch der Schwarzdecke. Durch die dabei entstandene Spannung schlug die Eisenstange heftig gegen den Kopf des 55-Jährigen, so dass dieser mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar Klinikum geflogen werden musste. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

