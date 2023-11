Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Erfolgreiche Vermisstensuche (13./14.11.2023)

Jungingen / Rottweil (ZAK / RW) (ots)

Ein glückliches Ende hat die Suche nach einem vermissten 31-Jährigen am Dienstagabend im Bereich des Flugplatzes Zepfenhahn im Landkreis Rottweil gefunden. Der aus einer Gemeinde des Zollernalbkreises stammende Mann war am Montag von Angehörigen vermisst gemeldet worden. Daraufhin eingeleitete polizeiliche Suchmaßnahmen führte zunächst nicht zum Erfolg, bis sich ein am Dienstagmittag ein Passant meldete, der im Bereich des Flugplatzes Zepfenhan einen herrenlosen Rucksack gefunden hatte. Als sich herausstellte, dass dieser dem Vermissten gehörte, wurden die Suchmaßnahmen im Bereich des Flugplatzes intensiviert. Dazu wurden neben zahlreichen Streifenwagen und dem Rettungsdienst auch Polizeihundeführer eingesetzt. Im Verlauf dieser Suchmaßnahmen konnte der Mann von einem Personenspürhund des Polizeipräsidiums Einsatz, einem sogenannten Mantrailer, in der Umgebung des Flugfeldes unverletzt aufgespürt werden, sodass bereits alarmierte Flächensuchhunde des Rettungsdienstes nicht mehr zum Einsatz kommen mussten. Der unterkühlte Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (cw)

