POL-KN: (VS-Villingen) Diebe klauen Verputzmaschinen aus Garage (14.11.2023)

Fluorn-Winzeln, Lkr. Rottweil (ots) - Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Montag,19.00 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr, eine Sachbeschädigung an einem Traktor begangen. Der Täter zerstach in der Hauptstraße in Fluorn, auf Höhe der Hausnummer 3, zwei Reifen eines Traktors. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise auf den ...

mehr