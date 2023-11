Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Möhringen, B 311) Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und drei leicht verletzten Personen

Tuttlingen-Möhringen, B 311 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, bei welchem sich drei Personen leichte Verletzungen zugezogen haben, ist es am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 311 (Donaueschinger Straße) im Bereich eines Autohauses kurz vor der Abzweigung "Ob der Brücke" bei Möhringen gekommen. Gegen 07.30 Uhr fuhr eine 70-jährige Frau mit einem Mercedes EQA von Tuttlingen in Richtung Möhringen und wollte kurz vor der nach Möhringen führenden Abzweigung "Ob der Brücke" von der Donaueschinger Straße nach links auf das Areal eines Autohauses abbiegen. Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge musste die Frau verkehrsbedingt anhalten. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich hinter dem Mercedes ein Opel Corsa und hinter diesem ein Auto der Marke Suzuki. Ein dem Suzuki nachfolgender 35-jähriger Fahrer eines VW Transporters reagierte zu spät auf die abbremsenden Autos und prallte in das Heck des vorausfahrenden Suzukis. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Suzuki gegen das Heck des Opels und dieser gegen den stehenden Mercedes gedrückt. Bei dem Unfall zogen sich der 20 Jahre junge Opel-Fahrer sowie der 42-jährige Fahrer des Suzukis und dessen 22-jähriger Mitfahrer leichte Verletzungen zu und wurden mit eintreffenden Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in die Tuttlinger Klinik gebracht. Bis auf den Mercedes waren die beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Feuerwehr der Abteilungen Möhringen und Tuttlingen waren mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften eingesetzt, da aus dem beteiligten Transporter Öl ausgelaufen war.

