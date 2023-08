Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickdiebstahl

Heinsberg (ots)

Eine 84-jährige Frau aus Waldfeucht wurde am 4. August (Freitag), gegen 13.15 Uhr, Opfer eines Trickdiebstahls. Sie wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Humboldtstraße durch einen unbekannten Mann angesprochen. Dieser trat an ihren Pkw heran und fragte nach Kleingeld. Die Seniorin gab ihm 50 Cent aus ihrer Geldbörse. Kurz darauf musste die alte Dame feststellen, dass die Geldscheine, die sich zuvor in ihrem Portemonnaie befunden hatten, nicht mehr dort waren. Sie vermutet, dass der unbekannte Mann sie unbemerkt entwendet hat, während sie ihm das Kleingeld gab. Der Täter war 40 bis 50 Jahre alt, 185 bis 190 Zentimeter groß und hatte kurze dunkle Haare. Er war von kräftiger Statur und sprach Hochdeutsch. Personen, die den Mann beobachtet haben, oder Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell