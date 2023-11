Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Wohnhaus

Eigeltingen, Lkr. Konstanz (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag, im Zeitraum zwischen 13.15 Uhr und 19.00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße "Am Bollenberg" eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich über ein zuvor eingeschlagenes Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus, durchsuchte in allen Stockwerken sämtliche Räumlichkeiten, Schränke und Schubladen, wo die Eindringlinge auch Wertgegenstände fanden. Über eine Terrassentür im Untergeschoss des Hauses verließen die Einbrecher das Gebäude wieder. Die Höhe des bei der Tat entstandenen Schadens und das genaue Diebesgut sind noch nicht bekannt. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtig Wahrnehmungen im Bereich der Straße "Am Bollenberg" gemacht haben oder sonst Hinweise auf den oder die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 bei der Polizei in Stockach zu melden.

