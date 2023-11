POL-KN: Verkehrsunfall beim Wenden auf der Bundesstraße 523 (14.11.2023)

Radolfzell am Bodensee, Gütingen, Lkr. Konstanz (ots) - Am Dienstag, in der Zeit von 09.00 Uhr bis etwa 12.50 Uhr, ist ein Unbekannter in Gütingen gegen einen geparkten Ford Focus gefahren, hat an der linken Fahrzeugseite des Fords rund 3000 Euro Sachschaden angerichtet und ist dann ohne sich zu melden ...

mehr