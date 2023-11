Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Unfall zugezogen, der am Dienstagmittag an der Einmündung der Straße "Am Heidenbühl" auf die Worblinger Straße passiert ist. Eine 73-jährige Frau fuhr gegen 12.45 Uhr mit einem Audi auf der Straße "Am Heidenbühl" bis zur Einmündung Worblinger Straße und blieb dort zunächst stehen, um bevorrechtigten Fahrzeugen auf der Worblinger Straße die Vorfahrt zu gewähren. Kurz nachdem die Frau wieder angefahren war, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts nahenden 39-jährigen Radfahrer, der auf dem parallel zur Worblinger Straße verlaufenden Radweg in falscher Richtung unterwegs war. Bei dem Unfall zog sich der Radfahrer eine Prellung am linken Bein zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro.

