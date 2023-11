Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Im Biesendorfer Weg gegen geparkten Hyundai gefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen, vermutlich aber in den frühen Morgenstunden des Dienstags, ist ein Unbekannter mit einem größeren und weißen Fahrzeug gegen einen Hyundai i20 gefahren, welcher vor dem Gebäude Biesendorfer Weg 1 abgestellt war. Bei dem Unfall wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite und die Heckstoßstange des Hyundais beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro am Hyundai zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nach Spurenlage fuhr der Unbekannte vermutlich mit einem weißen Transporter verbotswidrig von der Kreuzstraße in den Biesendorfer Weg ein und verursachte dabei den Unfall. Eine Anwohnerin hörte zwischen 05.30 Uhr und 06.00 Uhr einen lauten Knall, der mit dem Unfall zusammenhängen könnte, und sah dann einen weißen Kleintransporter davonfahren. Die Polizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

