Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Angebranntes Essen verursacht Feuerwehreinsatz

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Angebranntes Essen in einer Asylunterkunft in der Robert-Koch-Straße hat am Dienstagnachmittag, kurz vor 13.30 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz geführt. In der Station 3 des ehemaligen Krankenhauses, welche derzeit als Asylunterkunft dient, hatten Bewohner Essen zubereitet und ließen dieses anbrennen. Aufsteigender Qualm löste daraufhin einen Brandmelder und so den Einsatz der Feuerwehr aus, die unter der Leitung von Patrick Heim mit mehreren Fahrzeugen anrückte. Zu einem Brand oder Sachschaden war es nicht gekommen, so dass die Feuerwehr nach dem Durchlüften der Räume wieder abrücken konnte.

