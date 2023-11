Immendingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Zu einem Unfall mit einem Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro an einem älteren Mitsubishi Space Star und rund 2000 Euro Schaden an einer Verkehrsinsel ist es am Montagmittag an der Einmündung der Landesstraße 225 auf die Bundesstraße 311 am Ortsrand von Immendingen ...

mehr