Polizei Bonn

POL-BN: Kontrollen für mehr Sicherheit im Radverkehr - Polizei ahndet zahlreiche Verstöße von Rad- und Autofahrenden

Bonn (ots)

Im Jahr 2022 verunglückten auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei insgesamt 881 Rad- und Pedelecfahrende. Die Zahlen sind im Vergleich zum Jahr 2021 um 20,5 Prozent gestiegen. Immer mehr Menschen steigen auf das Zweirad um und gerade Pedelecs erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

Um diese Unfälle zu reduzieren, führt die Bonner Polizei in regelmäßigen Abständen zielgerichtete Verkehrskontrollen durch - so auch am gestrigen Montag (16.10.2023).

Rund 20 Beamtinnen und Beamte waren dabei an insgesamt zehn Örtlichkeiten im Bonner Stadtgebiet in der Zeit von 06:00 bis 14:00 Uhr im Einsatz und ahndeten dabei Fehlverhalten von Autofahrenden, aber auch Verstößen von Radfahrenden. Insgesamt wurden 133 Verstöße festgestellt. In 85 Fällen richteten sich die Maßnahmen dabei gegen Radfahrende. Bei den Kontrollen wurden in der Hauptsache Vorfahrts- bzw. Vorrangverstöße und die verbotswidrige Nutzung von Fahrbahnteilen geahndet. Darüber hinaus standen Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention der Bonner Polizei in der Bad Godesberger Innenstadt Rede und Antwort. In rund 60 Bürgergesprächen zur Sensibilisierung von Verkehrsunfallgefahren wurde auch eine VR-Brille eingesetzt.

