POL-BN: Bornheim-Roisdorf: Autotür geöffnet - Radfahrerin bei "Dooring-Unfall" verletzt

Bonn (ots) - Am 16.10.2023, gegen 16:30 Uhr, war ein zunächst unbekannter Mann in den Räumen eines Kaufhauses auf der Remigiusstraße in der Bonner City unterwegs. In einer Abteilung beobachteten Zeugen, wie er augenscheinlich an mehreren Taschen und Rucksäcken die angebrachten Sicherungen entfernte und diese ...

mehr