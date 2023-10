POL-BN: Einbruch in Einfamilienhaus in Alfter-Impekoven - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots) - Unbekannte versuchten in der Nacht zu Donnerstag (12.10.2023) in ein Reihenhaus in der Agrippinenstraße einzubrechen. Am Donnerstagvormittag gegen 11:00 Uhr stellte eine Bewohnerin Hebelspuren an der Haustüre fest. Nach bisherigen Feststellungen versuchten die Unbekannten zur Tatzeit zwischen 23:30 Uhr am Mittwoch und dem Entdeckungszeitpunkt erfolglos, die Türe aufzubrechen. Das Haus wurde nicht betreten. ...

