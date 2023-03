POL-STD: Drogenkontrolle von Polizei und Zoll im Stader Bahnhofsbereich, Einbrecher in Landmaschinenhandel in Hagenah

Stade (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 20:00 h und Sonntag, 16:00 h sind Unbekannte in Stade-Haddorf in der Haddorfer Hauptstraße auf das Grundstück eines Einfamilienhauses gelangt und haben eine Fensterscheibe eingeworfen. Nach dem Öffnen des Fensters konnten der oder die Täter dann in die Wohnräume einsteigen und diese durchsuchen. Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest. Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert ...

