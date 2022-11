Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: A 67 Lorsch-Viernheimer Dreieck Verkehrsunfall mit 5 schwer verletzten Personen

Gem. Viernheim, A 67 (ots)

Am 05.11.2022 gegen 00:20 Uhr ereignete sich ein schwerwiegender Verkehrsunfall auf der BAB 67 zwischen der Anschlussstelle Lorsch und dem Viernheimer Dreieck. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rems-Murr-Kreis befuhr mit seinem Pkw die erste von drei Fahrspuren und fuhr dem vor ihm fahrendem Pkw eines 24-jährigen Fahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis in das Fahrzeugheck. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und blieben verkeilt auf dem Standstreifen stehen. In dem Pkw des 20-jährigen befanden sich noch 2 weitere Mitfahrer, diese wurden alle schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Im Pkw des 24-jährigen Fahrer befand sich noch eine Beifahrerin, diese wurde ebenso wie ihr Fahrer schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Für Bergungs- und Rettungsmaßnahmen wurde die BAB 67 für ca. 1 Stunde teilweise gesperrt. Es waren mehrere Rettungswagen und Feuerwehren im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 32000EUR. Sachbearbeiter: Rauch, POK/Henske, PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell