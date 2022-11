POL-DA: Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung

DA-DI, Groß-Umstadt (ots) - Am Donnerstag, den 03.11 kam es zwischen 14:00 und 17:00 Uhr in Groß-Umstadt-Semd in der Heinrichstraße auf Höhe eines Friseursalons zu einem Verkehrsunfall. Das Fahrzeug einer 38-Jährigen Groß-Umstädterin befand sich geparkt am Fahrbahnrand. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte die linke Front des Fahrzeuges und entfernte sich anschließend unerlaubt von der ...

