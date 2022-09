Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Brände im Landschaftspark - Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Duisburg (ots)

Mehrere Brände im Landschaftspark Duisburg-Nord von Sonntag (11. September) beschäftigen derzeit die Kripo. Ein Mitarbeiter (48) eines Sicherheitsunternehmens rief Feuerwehr und Polizei, weil er bei seinem Rundgang gegen 7:20 Uhr die einzelnen Feuerstellen entdeckte: In dem Gleisbett eines Hochofens brannte eine Holzpalette, im nordöstlichen Teil des Parks stand ein Plakat an einem Treppengeländer in Flammen. Dort entdeckte der 48-Jährige ebenfalls Brandlöcher in einem Stoffbanner.

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

