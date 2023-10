Polizei Bonn

POL-BN: Ladendieb in Bonner City vorläufig festgenommen - 36-Jähriger packte Taschen und Rucksäcke in mitgeführten Koffer

Bonn (ots)

Am 16.10.2023, gegen 16:30 Uhr, war ein zunächst unbekannter Mann in den Räumen eines Kaufhauses auf der Remigiusstraße in der Bonner City unterwegs. In einer Abteilung beobachteten Zeugen, wie er augenscheinlich an mehreren Taschen und Rucksäcken die angebrachten Sicherungen entfernte und diese dann in einem mitgebrachten Koffer verstaute.

Er wurde schließlich durch Mitarbeiter des Kaufhauses angesprochen. Eine alarmierte Polizeistreife überprüfte den Tatverdächtigen, der nach dem aktuellen Sachstand ohne festen Wohnsitz ist, und stellte das mutmaßliche Diebesgut sicher.

Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam verbracht. Das zuständige KK 15 übernimmt die Ermittlungen zu dem Fall.

