Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Gütingen, Lkr. Konstanz) Geparkten Ford Focus angefahren und sich nicht gemeldet

Radolfzell am Bodensee, Gütingen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Dienstag, in der Zeit von 09.00 Uhr bis etwa 12.50 Uhr, ist ein Unbekannter in Gütingen gegen einen geparkten Ford Focus gefahren, hat an der linken Fahrzeugseite des Fords rund 3000 Euro Sachschaden angerichtet und ist dann ohne sich zu melden davongefahren. Der Besitzer des Fords parkte den Wagen im Zeitraum von 09 Uhr bis 12 Uhr in einer Tiefgarage in der Schützenstraße und von 12.10 Uhr bis 12.50 Uhr auf dem Netto-Parkplatz in der Badener Straße. Erst auf dem Netto-Parkplatz bemerkte der Mann den Schaden an der linken Seite seines Wagens. Der Unfall kann demzufolge in der Tiefgarage oder auch auf dem Parkplatz passiert sein. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Radolfzell, Tel.: 07732 95066-0, entgegen.

