POL-KN: (Rottweil) Polizei sucht Zeugen zu einem angeblichen Unfall mit Fußgänger (14.11.2023)

Singen, Lkr. Konstanz (ots) - Leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Unfall zugezogen, der am Dienstagmittag an der Einmündung der Straße "Am Heidenbühl" auf die Worblinger Straße passiert ist. Eine 73-jährige Frau fuhr gegen 12.45 Uhr mit einem Audi auf der Straße "Am Heidenbühl" bis zur Einmündung Worblinger Straße und blieb dort zunächst ...

mehr