Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bonndorf - Bodmann-Ludwigshafen, K 6174, Lkr. Konstanz) Kontrolle über Auto verloren und gegen Leitplanken geprallt

Bonndorf - Bodmann-Ludwigshafen, K 6174, Lkr. Konstanz (ots)

Am Dienstagabend hat ein 22-jähriger Autofahrer zwischen Bonndorf und Ludwigshafen auf der zu dieser Zeit regennassen und mit Laub bedeckten Kreisstraße 6174 die Kontrolle über das benutzte Auto verloren und ist mit diesem im Bereich einer Kurve auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite gegen die Leitplanken geprallt. Der junge Mann fuhr gegen 20.50 Uhr mit einer nicht an die Witterungs- und Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit mit einem leistungsstarken Seat Cubra Formentor von Bonndorf in Richtung Ludwigshafen. Im Bereich einer Rechtskurve verlor der 22-Jährige auf der durch Nässe und Laub teils rutschigen Straße schließlich die Kontrolle über den Wagen, kam auf die gegenüberliegende Straßenseite und prallte dort heftig gegen die Schutzplanken. Am neuwertigen Auto entstand Totalschaden in Höhe von über 60000 Euro und an mehreren Plankenstücken Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der junge Mann hatte Glück und blieb unverletzt. Vorsorglich wurde der 22-Jährige von einer eintreffenden Rettungswagenbesatzung untersucht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich nach der Unfallaufnahme um das nicht mehr fahrbereite Auto. Während der Bergung des Wagens musst die Kreisstraße im Bereich der Unfallstelle vorübergehend gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell