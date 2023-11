Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim, Weilheim, Lkr. Tuttlingen) Beim Einparken von der Bremse gerutscht und gegen den Eingangsbereich einer Praxis gefahren

Rietheim-Weilheim, Weilheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Rund 20.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagnachmittag im Bereich des Haupteinganges einer Praxis für Physiotherapie in der Straße "Hinteres Öschle" passiert ist. Gegen 15.20 Uhr wollte ein 66-jähriger Opel-Fahrer - von der Untere(n) Hauptstraße kommend - vor dem Praxisgebäude in eine Parkbucht fahren. Hierbei rutschte der Mann vom Bremspedal, sodass der Opel Zafira gegen den Haupteingang der Praxis fuhr. Am Auto und am Eingangsbereich der Praxis entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 10.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

