Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Gegen geparktes Auto gefahren - Unfall fordert rund 17.000 Euro Schaden

Gottmadingen, Lkr. Konstanz (ots)

Rund 17.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Mittwochvormittag auf der Ostlandstraße passiert ist. Gegen 08.45 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit einem Opel Zafira auf der Ostlandstraße in Richtung Einmündung Königsberger Straße. Kurz vor der Einmündung prallte der Mann mit dem Opel ungebremst gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Seat Arona. Grund für den Unfall dürfte Blendung durch die tiefstehende Sonne gewesen sein. Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

