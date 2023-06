Polizei Köln

POL-K: 230602-2-K/BAB 63-Jährige bei Verkehrsunfall auf der BAB 4 schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 4, kurz hinter der Rodenkirchener Brücke in Fahrtrichtung Aachen, ist am Freitagvormittag (2. Juni) eine 63 Jahre alte Kölnerin schwer verletzt worden. Rettungskräfte befreiten die Frau aus ihrem Auto und brachten sie in eine Klinik.

Zeugenaussagen zufolge soll die 63-Jährige gegen 10.30 Uhr mit ihrem Hyundai I-30 vom mittleren auf den linken Fahrstreifen gewechselt sein, wo sie mit dem Hyundai Kona eines 58-Jährigen kollidierte. Ihr Kleinwagen geriet daraufhin ins Schleudern und überschlug sich mehrfach, bis der Wagen auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Der 58-jährige Hennefer blieb unverletzt. Für den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Richtungsfahrbahn Aachen für etwa zwei Stunden. (sw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell