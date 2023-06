Polizei Köln

POL-K: 230601-5-K Einsatz gegen Straßenkriminalität im Brennpunkt Kalk-Zentrum sowie der Innenstadt - vier Festnahmen

Köln (ots)

Bei einem Polizeieinsatz mit Beteiligung des Ordnungsamtes, der Kämmerei und des Ausländeramtes der Stadt Köln sowie der Kölner Verkehrs-Betriebe im Brennpunkt Kalk-Zentrum sowie der Innenstadt hat die Polizei am Mittwochnachmittag (31. Mai) drei Ladendiebe (22, 25, 26) sowie einen gesuchten Mann (37) festgenommen.

Auch für die Einsatzkräfte von Stadt und KVB war der Einsatz erfolgreich: Die am Einsatz beteiligten Mitarbeitenden der städtischen Ämter vollstreckten mehrere offene Geldforderungen in Höhe von 5.800,- Euro und entdeckten mutmaßlich gefälschte Ausweisdokumente bei dem 37-Jährigen. Einsatzkräfte der KVB trafen zudem 48 Fahrgäste ohne Fahrschein an und erteilten in acht Fällen Hausverbote.

Die Festnahmen im Detail:

Köln-Kalk, 16.30 Uhr

Bereitschaftspolizisten stellten bei der Kontrolle eines 37-Jährigen auf der Kalk-Mülheimer-Straße geringe Mengen Marihuana sowie Bargeld sicher. Der Afghane, der sich mit gefälschten kroatischen Dokumenten auswies, wurde bereits mit zwei Haftbefehlen wegen Diebstahls und Urkundenfälschung gesucht - Festnahme!

Köln-Innenstadt, 19.30 Uhr

Etwa drei Stunden später scheiterten drei mutmaßliche Ladendiebe in einem Kaufhaus "An St. Agatha" an zivilen Einsatzkräften, die sie beim Diebstahl von Herrenbekleidung erwischten und festnahmen. Der 22-Jährige und der 25-Jährige halten sich zudem mutmaßlich illegal in Deutschland auf. Beide sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Das mutmaßliche Diebesgut übergaben Polizisten an Angestellten des Geschäfts. (mw/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell