POL-K: 230601-3-K Eishockey-Benefizspiel zugunsten der in Ratingen verletzten Einsatzkräfte

Nachtrag zur Pressemeldung vom 24. Mai, Ziffer 4 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5516792

Wenn die Eishockey-Mannschaften der Feuerwehr Köln und der Polizei Köln am 4. Juni zugunsten der in Ratingen verletzten Einsatzkräfte gegeneinander antreten, werden auch Innenminister Herbert Reul, der Landrat des Kreises Mettmann Thomas Hendele, der Abteilungsleiter der Polizei Mettmann Thomas Schulte, der Ratinger Feuerwehrchef René Schubert sowie Kolleginnen und Kollegen der verletzten Einsatzkräfte das Spiel an der Eisfläche verfolgen. Der Kölner Feuerwehrchef Dr. Christian Miller, selbst begeisterter Eishockeyspieler, will indes in der "Defense" von Backdraft Cologne seinen Beitrag leisten, dass die Bull Sharks nicht zum Torabschluss kommen.

Die Organisatoren von Feuerwehr und Polizei rechnen derzeit mit großem Zuspruch aus den eigenen Reihen und gehen auch davon aus, dass Menschen, die ihre Solidarität für die Verletzten zum Ausdruck bringen wollen, ebenfalls kommen werden. Da es keine Eintrittskarten für das Benefizspiel gibt, wird die Polizei Köln den Zugang zur Kölnarena 2 an der Gummersbacher Straße regeln und weist darauf hin:

Zugangsregelung für Zuschauer:innen

Aus Sicherheitsgründen wird die Zahl der Zuschauer:innen in der Kölnarena 2 auf die Zahl der zur Verfügung stehenden Sitzplätze (500) und etwa 100 Stehplätze begrenzt. Für den Fall, dass mehr Menschen kommen, hat die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit dem KEC eine Liveübertragung in der Wagenhalle der Feuerwehrwache 10 auf der gegenüberliegenden Straßenseite organisiert. Dort finden 800 bis 1000 Personen Platz, um sich das Spiel gemeinsam auf Leinwänden anzusehen. Unter https://www.sporttotal.tv/ma76e40587 können Interessierte das Spiel auch am Handy oder am PC verfolgen.

Wichtiger Sicherheitshinweis

Sobald die für Zuschauer:innen vorgesehenen Flächen ausgelastet sind, wird kein weiterer Zugang zur Kölnarena 2 oder zum Gelände der Feuerwehr mehr möglich sein. Die Polizei wird dafür sorgen, dass die Feuerwehrzufahrt und die Gummersbacher Straße für den Fahrzeugverkehr frei bleiben.

Parkmöglichkeiten

Der Parkplatz an der Kölnarena 2 bittet die Polizei nicht zu nutzen. Alle, die nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, können Fahrzeuge kostenlos auf dem Schotterparkplatz am Walter-Pauli-Ring (gegenüber Polizeipräsidium) abstellen. Von dort erreicht man die Kölnarena 2 in etwa zwei Gehminuten. Sobald der Parkplatz voll ist, wird die Polizei den Verkehr ableiten. Weitere Parkmöglichkeiten gibt es auf der Rückseite des Polizeipräsidiums im öffentlichen Parkhaus der Köln Arcaden mit Zufahrt von der Barcelona-Allee.

Hinweis an die Redaktionen für die Veranstaltung am 4. Juni:

Am 4. Juni stehen Innenminister Reul, Polizeipräsident Falk Schnabel, Landrat Thomas Hendele, Stadtdirektorin Andrea Blome sowie der Abteilungsleiter der Polizei Mettmann Thomas Schulte und der Ratinger Feuerwehrchef René Schubert ab 15 Uhr für Interviews und Fotos vor der Kölnarena 2 zur Verfügung. Die anwesenden Ratinger Einsatzkräfte bitten darum, von Anfragen abzusehen. Medienvertreter, die das Spiel in der Kölnarena verfolgen wollen, werden aus organisatorischen Gründen gebeten, dies per Email an pressestelle.koeln@polizei.nrw bis Freitagnachmittag (16 Uhr) mitzuteilen.

Hinweis an die Redaktionen für das Mannschaftstraining am 2. Juni

Am Freitag (2. Juni) besteht die Möglichkeit, beide Mannschaften beim Training in der Kölnarena 2 zu sehen. Die Mannschaftsführer sowie Feuerwehrchef Dr. Miller, der am Training teilnehmen wird, stehen für Medienarbeit nach dem Training gegen 9.45 Uhr, zur Verfügung.

Spendenzweck

Den Erlös der Veranstaltung werden die Veranstalter des Benefizspiels an den Verein zur Förderung des Feuerschutzes in Ratingen e.V. sowie an die Polizeistiftung David + Goliath weiterleiten. Die Bekanntgabe der am 4. Juni erzielten Spendensumme erfolgt nach Spielende. Bereits vor Spielbeginn hat die Gewerkschaft der Polizei, Kreisgruppe Köln, eine Spende in Höhe von 1000 Euro zugesagt. Das Sozialwerk der Kölner Polizei e.V. wird zudem für jeden Puck, egal in welchem Tor er landet, 100 Euro spenden.

Anbei die Spendenkonten für alle, die sich ebenfalls beteiligen möchten:

Verein zur Förderung des Feuerschutzes in Ratingen e. V. Sparkasse Hilden - Ratingen - Velbert IBAN: DE81 3345 0000 0042 1116 74 BIC: WELADED1VEL Verwendungszweck: Verletzte Einsatzkräfte

Polizeistiftung David + Goliath

Sparkasse Mülheim an der Ruhr IBAN: DE57 3625 0000 0300 1420 01 BIC: SPMHDE3EXXX Verwendungszweck: Ratingen (de)

