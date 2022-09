Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Heimrauchmelder ausgelöst

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern und Esborn wurden heute um 09:39 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Wohnhaus in der Straße "Am Brasberg" alarmiert. Da zunächst niemand öffnete in dem Haus sollte ein gewaltfreier Zugang über ein Fenster im ersten Obergeschoss geschaffen werden. Dieses war allerdings nicht notwendig, weil eine Nachbarin mit einem Schlüssel erschien. Die Wohnung wurde durch die Einsatzkräfte kontrolliert und der ohne Grund ausgelöste Rauchmelder deaktiviert. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach einer halben Stunde beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell